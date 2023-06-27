Сборная Украины на последних минутах упустила победу над Испанией на молодежном Евро-2023 (видео)

Команда Руслана Ротаня заняла второе место в своей группе и продолжит борьбу в плей-офф.

Молодежная сборная Украины (U-21) сыграла вничью против команды Испании в заключительном матче группового этапа финального турнира Евро-2023. Поединок на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте завершился со счетом 2:2 .

Команда Руслана Ротаня вышла вперед на 43-й минуте. Александр Назаренко на скорости протянул мяч по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной на голову Богдану Вьюннику, а тот пробил под перекладину.

На самом старте второго тайма испанцы отыгрались. На 49-й минуте Александр Сирота пытался выбить мяч после прострела Родриго Рикельме с левого фланга, но угодил в Ивана Желизко, от которого мяч отлетел в ворота.

На 81-й минуте наша команда снова повела в счете. Вратарь испанцев Лео Роман сбил Данила Сикана в собственной штрафной, а Георгий Судаков уверенно реализовал пенальти.

Однако удержать победу "сине-желтым" не удалось. На последней минуте основного времени Абель Руис забил гол, который принес "Красной фурии" ничью.

Обзор матча

Стоит отметить, что обе сборные за тур до конца группового этапа обеспечили себе выход в плей-офф турнира, набрав по 6 очков в двух стартовых турах.

Поэтому в очном противостоянии Украина и Испания определяли победителя квартета B. Испанцы с 7 очками заняли первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. "Сине-желтые" тоже набрали 7 баллов, но финишировали на втором месте.

В параллельном поединке 3-го тура группы B вничью (0:0) сыграли Хорватия и Румыния, которые досрочно потеряли шансы выйти в плейоф. Они завершили групповой этап, имея по одному зачетному пункту в своей копилке.

Ранее команда Ротаня на континентальном первенстве победила Хорватию (2:0) и вырвала победу над Румынией (0:1). В свою очередь, сборная Испании одержала разгромную победу над румынами (0:3) и минимально обыграла хорватов (1:0).

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. В четвертьфинале украинцы встретятся со сборной, которая займет первую строчку квартета D.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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