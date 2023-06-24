Сборная Украины на последних минутах вырвала победу во втором матче молодежного Евро-2023

Подопечные Руслана Ротаня почти гарантировали себе выход в плей-офф континентального первенства.

Молодежная сборная Украины (U-21) одержала победу над командой Румынии в рамках второго тура группового этапа финального турнира Евро-2023. Поединок на стадионе "Стяуа" в румынском Бухаресте завершился со счетом 0:1 .

В течение практически всего матча подопечные Руслана Ротаня владели инициативой, но очень долго не могли распечатать ворота соперника. Несколько раз выходы один на один с румынским голкипером не сумел реализовать Алексей Кащук. На 56-й минуте отличный момент имел Даниил Сикан, но завершил прострел в штрафную ударом в перекладину.

Единственный мяч в этой встрече был забит в конце второго тайма. На 89-й минуте Владислав Ванат замыкал передачу Константина Вивчаренко в чужой штрафной, а от ноги румынского игрока Виктора Дикана мяч оказался в воротах.

А в компенсированное время сборная Украины осталась в меньшинстве. Ванат стал участником стычки, за которую получил от арбитра прямую красную карточку. На последних секундах румыны пытались спастись от поражения, но украинцы удержали победный счет.

На молодежном Евро-2023 команда Ротаня выступает в группе B, где ее соперниками являются Хорватия, Румыния и Испания. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные квартета.

В своем стартовом матче на континентальном первенстве команда Ротаня победила Хорватию (2:0). В другом поединке первого тура группы B сборная Испании одержала разгромную победу над румынами (0:3).

Другой матч 2-го тура квартета B между Испанией и Хорватией также состоится сегодня, 24 июня, но в 21:45 по киевскому времени. Если испанцы не проиграют хорватам, то это досрочно выведет сборную Украины в четвертьфинал Евро-2023.

В заключительном туре группового раунда континентального первенства во вторник 27 июня украинская сборная сыграет с Испанией, а Хорватия померяется силами с Румынией.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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