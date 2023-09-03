Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией

В воскресенье, 3 сентября, сборная Украины прибыла в Тшебницу во Вроцлаве, где будет готовиться к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В настоящее время в расположении "сине-желтых" находятся 16 игроков – все вызванные исполнители из киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", а также голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин.

Вечером в лагерь национальной команды прибудут Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Илья Забарный и Михаил Мудрик.

4 сентября к сборной присоединятся Андрей Лунин, Виктор Цыганков, Артем Довбык, Александр Зинченко и Богдан Михайличенко. Последним прибудет Сергей Кривцов, чей "Интер Майами" сыграет в МЛС в понедельник в 5 утра по киевскому времени.

Однако уже сегодня вечером, 3 сентября, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вместе со своими помощниками проведет первую тренировку в Тшебнице. Занятие начнется в 17:45 по местному времени в футбольном центре местного клуба.

Поединок Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Во вторник, 12 сентября, подопечные Реброва в Милане сыграют с Италией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024

Украинская сборная уже провела три матча квалификации на чемпионат Европы 2024 года. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2), победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0).

После трех сыгранных поединков сборная Украины с 6 очками занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяйка турнира, без отбора попала на континентальное первенство.

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