Сборная Украины начала тренировочный сбор в преддверии плей-офф отбора к ЧМ-2022 (фото)

Сборная Украины начала тренировочный сбор в преддверии плей-офф отбора к ЧМ-2022 (фото)

В воскресенье, 1 мая, первые представители национальной сборной Украины сегодня вечером прибыли в тренировочный центр Футбольного союза Словении.

В составе делегации, приехавшей автобусом из Украины, четверо футболистов — Дмитрий Ризнык, Александр Пихаленок, Сергей Булеца и Алексей Гуцуляк.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

К ним присоединятся семь игроков донецкого "Шахтера", который несколько часов назад сыграл последний благотворительный матч : Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля и Михаил Мудрик. Они прибудут в состав сборной сегодня ночью.

Отмечается, что Виктор Корниенко травмировался в этом поединке и нуждается в курсе лечения. По согласованию медицинских штабов национальной команды и "Шахтера" Виктор останется под наблюдением клубных врачей.

В то же время Михаил Мудрик, во время сегодняшнего матча испытавший мышечный спазм, едет в Словению вместе с другими донецкими сборниками: врачи национальной команды проведут обследование игрока на месте и определят степень сложности проблемы, которая пока не выглядит серьезной.

Пропустит сбор и Сергей Кривцов. Он сейчас проходит курс восстановления после перелома берцовой кости и в настоящее время также не может приобщиться к партнерам по сборной.

В четверг, 5 мая, к лагерю национальной команды присоединятся 10 футболистов киевского "Динамо", которое днем ранее проведет благотворительный матч со швейцарским Базелем, и нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, временно находящийся в расположении "бело-синих".

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Полуфинал плейоф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плейоф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее национальная команда Украины по футболу назвала первого спарринг-партнера, с которым сыграет перед плейофом квалификации на Чемпионат мира-2022.

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