Сборная Украины нашла замену капитану женской сборной по биатлону, заболевшей на Олимпиаде-2022

Меркушина вылетит в Пекин в субботу, 5 февраля.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина направится на Олимпиаду-2022 в статусе запасной спортсменки.

Федерации биатлона Украины обратилась в Национальный олимпийский комитет Украины по вопросу включения Меркушиной в состав олимпийской сборной в статусе запасной, которая сможет в случае необходимости заменить Елену Билосюк, получившую положительный результат теста на коронавирус.

НОК Украины дал на это согласие, сообщается на официальном сайте организации.

Анастасия должна отправиться в Пекин 5 февраля. Перед этим ей будет необходимо сдать два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус с разницей в 24 часа.

Окончательное решение заявки на соревнование будет приниматься тренерским советом с учетом состояния Белосюк.

В настоящее время Меркушина находится в чешском Нове-Место на этапе Кубка IBU. Завтра, 3 февраля, она поучаствует в спринте.

Добавим, что Елена Билосюк была кандидатом на выступление в смешанной эстафете, которая откроет программу биатлона на Олимпиаде-2022 (суббота, 5 февраля, 11:00). Впрочем, теперь она на старт не выйдет.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал Игорь Ященко, помощник Уроша Велепеца в женской команде. Перед этим коронавирус обнаружили у главного тренера мужской команды Юрия Санитры. Он отправился на самоизоляцию.

Что касается биатлона на ОИ-2022, то спортсмены разыграют медали в шести дисциплинах. Гонки запланированы на 5-19 февраля в утренние часы для Украины. Отметим, что гонки на Олимпиаде в зачет Кубка мира не войдут. С полным расписанием биатлонных соревнований на Олимпиаде вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.