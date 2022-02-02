Сборная Украины нашла замену капитану женской сборной по биатлону, заболевшей на Олимпиаде-2022

Меркушина вылетит в Пекин в субботу, 5 февраля.
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина направится на Олимпиаду-2022 в статусе запасной спортсменки.
Федерации биатлона Украины обратилась в Национальный олимпийский комитет Украины по вопросу включения Меркушиной в состав олимпийской сборной в статусе запасной, которая сможет в случае необходимости заменить Елену Билосюк, получившую положительный результат теста на коронавирус.
НОК Украины дал на это согласие, сообщается на официальном сайте организации.
Анастасия должна отправиться в Пекин 5 февраля. Перед этим ей будет необходимо сдать два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус с разницей в 24 часа.
Окончательное решение заявки на соревнование будет приниматься тренерским советом с учетом состояния Белосюк.
В настоящее время Меркушина находится в чешском Нове-Место на этапе Кубка IBU. Завтра, 3 февраля, она поучаствует в спринте.
Добавим, что Елена Билосюк была кандидатом на выступление в смешанной эстафете, которая откроет программу биатлона на Олимпиаде-2022 (суббота, 5 февраля, 11:00). Впрочем, теперь она на старт не выйдет.
- Ранее положительный тест на коронавирус сдал Игорь Ященко, помощник Уроша Велепеца в женской команде. Перед этим коронавирус обнаружили у главного тренера мужской команды Юрия Санитры. Он отправился на самоизоляцию.
Что касается биатлона на ОИ-2022, то спортсмены разыграют медали в шести дисциплинах. Гонки запланированы на 5-19 февраля в утренние часы для Украины. Отметим, что гонки на Олимпиаде в зачет Кубка мира не войдут. С полным расписанием биатлонных соревнований на Олимпиаде вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
- Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;
- Всего разыграют 109 комплектов медалей.