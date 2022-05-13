Сборная Украины назвала имена легионеров, вызванных на матчи плей-офф отбора к ЧМ-2022 и Лиге наций

Сборная Украины назвала имена легионеров, вызванных на матчи плей-офф отбора к ЧМ-2022 и Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил имена игроков, выступающих в иностранных чемпионатах и вызванных в лагерь национальной команды для подготовки к июньским официальным матчам.

В июне сборная Украины поборется за попадание на Чемпионат мира-2022 в Катаре и стартует в новом розыгрыше Лиги наций.

Для подготовки к важным поединкам наставник "сине-желтых" Александр Петраков вызвал в расположение национальной команды 10 легионеров, сообщает официальный сайт УАФ.

Список легионеров, вызванных в сборную Украины

Вратарь: Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Защитники: Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия)

Полузащитник: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)

Форварды: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия)

Ранее Петраков объявил имена футболистов из Чемпионата Украины, которые в начале мая начали тренировочный сбор в Словении. В первом товарищеском матче "сине-желтые" в Германии победили "Боруссию" Менхенгладбах (1:2).

Следующий контрольный поединок сборная Украины проведет 17 мая с итальянским "Эмполи", после чего 18 мая подопечные Петракова сыграют с хорватской "Риекой".

Сборная Украины поборется за путевку на ЧМ-2022

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, где сборная Украины сыграет домашние матчи Лиги наций-2022/23 против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).

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