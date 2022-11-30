Сборная Украины назвала составы на первые эстафеты биатлонного сезона

В четверг, 1 декабря, в финском Контиолохти третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону продолжится эстафетами у женщин и мужчин.

Стали известны составы сборной Украины на обе эстафеты.

Мужская сборная Украины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко.

Для Артема Примы и Дмитрия Пидручного эстафета станет первым стартом в сезоне. Индивидуальную гонку оба биатлониста пропускали, причем Приму сняли в день начала гонки.

Женская сборная Украины: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Белосюк и Ирина Петренко.

Первый старт в сезоне в эстафете проведет Ирина Петренко. У нее были проблемы с горлом, поэтому она пропустила индивидуальную гонку. Юлия Джима получила положительный результат теста на коронавирус, потому не сможет помочь сборной в эстафете.

Мужская эстафета начнется в 12:00 по киевскому времени, женская – в 14:35.

Напомним, что мужские и женские сборные плохо показали себя на старте этапа. Лучший результат в индивидуальной гонке среди украинцев показал Антон Дудченко, с тремя штрафными минутами замкнувший топ-30. Женщины выступили еще хуже – ни одна из них не финишировала даже в топ-50.

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