Сборная Украины назвала состав на чемпионат Европы по биатлону-2026

Анастасия Меркушина / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом команды на чемпионат Европы по биатлону-2026, который состоится с 28 января по 1 февраля в норвежском Шушене.

По информации Biathlonnews, в заявку мужской команды попали семь биатлонистов: Артем Тищенко, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Сергей Супрун, Михаил Хмиль, Александр Пономаренко и Роман Боровик.

Также Biathlonnews сообщает, что в состав женской команды на континентальное первенство вошли шесть биатлонисток: Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Лилия Стеблина, Ксения Приходько и Виктория Хвостенко.

Чемпионат Европы по биатлону-2026 откроется в среду, 28 января, мужской и женской индивидуальными гонками.

В соревновательную программу континентального первенства вошли индивидуальные гонки, спринты, персьюты и классические эстафеты.

Турнир будет предшествовать главному старту четырехлетия – зимним Олимпийским играм-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Биатлонные соревнования на Олимпиаде-2026 стартуют 8 февраля смешанной эстафетой.

Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила состав зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.