Сборная Украины назвала состав на дебютную гонку ЧМ-2024 по биатлону: кто побежит смешанную эстафету

7 февраля мировое первенство по биатлону в Нове-Место стартует классической смешанной эстафетой.

Сборная Украины определила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону 2024 года, который с 7 по 18 февраля продлится в чешском Нове-Место.

Как сообщает Суспильне Спорт, в классической смешанной эстафете нашу команду представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Ирина Петренко и Юлия Джима.

Старший тренер женской сборной Николай Зоц также отметил, что распределение спортсменок по этапам определит по итогам тренировки.

Смешанная эстафета на ЧМ в Нове-Место состоится в среду, 7 февраля. Начало гонки – в 18:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, 28 января в словацком Брезно-Осрбли завершился чемпионат Европы по биатлону-2024, где сборная Украины выиграла одну медаль – Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринте.

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