Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/23, который принимает немецкий Рупольдинг.

Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра в комментарии Суспильне Спорт.

В составе эстафетной команды "сине-желтых" побегут Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Артем Дудченко.

Насыко дебютирует в эстафете на уровне Кубка мира. Накануне он успешно проявил себя в индивидуальной гонке, установив личный рекорд на топ-уровне – 26-й результат.

Мужская эстафета состоится в пятницу, 13 января. Начало гонки – в 15:25 по киевскому времени.

Напомним, в четверг, 12 января, в Рупольдинге состоится женская индивидуальная гонка. Она начнется в 15:10 по киевскому времени. Украину в ней представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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