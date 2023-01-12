Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Гонка состоится в пятницу, 13 января.
Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/23, который принимает немецкий Рупольдинг.
Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра в комментарии Суспильне Спорт.
В составе эстафетной команды "сине-желтых" побегут Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Артем Дудченко.
Насыко дебютирует в эстафете на уровне Кубка мира. Накануне он успешно проявил себя в индивидуальной гонке, установив личный рекорд на топ-уровне – 26-й результат.
Мужская эстафета состоится в пятницу, 13 января. Начало гонки – в 15:25 по киевскому времени.
Напомним, в четверг, 12 января, в Рупольдинге состоится женская индивидуальная гонка. Она начнется в 15:10 по киевскому времени. Украину в ней представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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