Сборная Украины назвала состав на первую гонку чемпионата мира-2025 по биатлону

Сборная Украины определилась с составом на смешанную эстафету, которой в среду, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде стартует чемпионат мира по биатлону-2025.

Как сообщает Суспільне Спорт, "сине-желтых" представят Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Лидер женской сборной Украины Юлия Джима переболела накануне чемпионата мира, поэтому не будет участвовать в смешанной эстафете.

Гонка-открытие чемпионата мира по биатлону начнется в 15:30 по киевскому времени. Далее соревнования продолжатся женским спринтом в пятницу, 14 февраля.

ЧМ-2025 по биатлону продлится с 12 по 23 февраля. Планетарное первенство традиционно считается главным стартом биатлонного сезона.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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