Сборная Украины назвала состав на первую гонку ЧМ-2023 по биатлону

8 февраля планетарное первенство стартует смешанной эстафетой.
Сборная Украины по биатлону объявила состав на первую гонку чемпионата мира-2023, который в среду, 8 февраля, начнется в немецком Оберхофе. В этот день соревновательная программа откроется смешанной эстафетой.
Об этом сообщает Суспильне Спорт.
В стартовой гонке планетарного первенства нашу страну будут представлять Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Отметим, что сборная Украины еще ни разу не поднималась на подиум в смешанных эстафетах на чемпионатах мира по биатлону. Лучший результат в этой дисциплине наша команда показала на ЧМ-2021 в словенской Поклюке, где финишировала четвертой.
Смешанная эстафета начнется в 15:45 по киевскому времени.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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