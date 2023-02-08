Сборная Украины назвала состав на первую гонку ЧМ-2023 по биатлону

Сборная Украины по биатлону объявила состав на первую гонку чемпионата мира-2023, который в среду, 8 февраля, начнется в немецком Оберхофе. В этот день соревновательная программа откроется смешанной эстафетой.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

В стартовой гонке планетарного первенства нашу страну будут представлять Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Отметим, что сборная Украины еще ни разу не поднималась на подиум в смешанных эстафетах на чемпионатах мира по биатлону. Лучший результат в этой дисциплине наша команда показала на ЧМ-2021 в словенской Поклюке, где финишировала четвертой.

Смешанная эстафета начнется в 15:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте также:

Оберхоф-2023: расписание гонок чемпионата мира по биатлону и где смотреть

Сборная Украины объявила окончательный состав на чемпионат мира по биатлону-2023

Удачное возвращение: капитан сборной Украины по биатлону завоевал медаль в первой гонке после операции