Сборная Украины назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону после ЧМ-2023

Мужская и женская сборные Украины по биатлону определились со составами на седьмой этап Кубка мира сезона-2022/23, который 2 – 5 марта будет принимать чешский город Нове-Место.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

По сравнению с составом, которым украинская сборная выступала на чемпионате мира-2023, есть два отличия. У мужчин Артем Тищенко отправился на Кубок IBU в Кенморе (Канада), а у женщин Анна Кривонос из-за состояния здоровья вернулась в Украину и досрочно закончила нынешний сезон.

Состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Место

Мужчины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Любовь Кипьяченкова

Также отмечается, что участие в гонках Блашко остается под вопросом. Если спортсменка будет не готова выйти на старт, рассматривается вопрос о ее возможной замене на заключительные этапы Кубка мира в Эстерсунде и Холменколлене.

Напомним, с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе состоялся чемпионат мира по биатлону 2023 года. К сожалению, сборная Украины завершила планетарное первенство без медалей. Лучшим результатом нашей команды на этом турнире стало пятое место Дмитрия Пидручного в спринте.

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