Сборная Украины назвала состав на последний этап Кубка мира по биатлону-2022/23

Женская и мужская сборные Украины по биатлону назвали составы на последний, девятый этап Кубка мира-2022/23, который состоится в норвежском Холменколлене.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

По сравнению с предыдущим этапом в шведском Эстерсунде изменений в составе украинской сборной не произошло.

Отметим, что гонки в Холменколлене пропустит капитан мужской команды Дмитрий Пидручный, досрочно завершивший текущий сезон.

Состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко

Мужчины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко

В программу заключительного этапа сезона Кубка мира, который состоится 16 – 19 марта, вошли спринты, персьюты и масс-старты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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