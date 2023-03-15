Сборная Украины назвала состав на последний этап Кубка мира по биатлону-2022/23

Заключительные гонки сезона пройдут 16 – 19 марта.
Женская и мужская сборные Украины по биатлону назвали составы на последний, девятый этап Кубка мира-2022/23, который состоится в норвежском Холменколлене.
Об этом сообщает Суспильне Спорт.
По сравнению с предыдущим этапом в шведском Эстерсунде изменений в составе украинской сборной не произошло.
Отметим, что гонки в Холменколлене пропустит капитан мужской команды Дмитрий Пидручный, досрочно завершивший текущий сезон.
Состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене
Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко
Мужчины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко
В программу заключительного этапа сезона Кубка мира, который состоится 16 – 19 марта, вошли спринты, персьюты и масс-старты.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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