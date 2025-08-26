Сборная Украины назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, вызванных на стартовые матчи квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции и Азербайджана.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в основной список вошли 25 футболистов. Еще шесть – в резервный.

Дебютные вызовы в национальную команду получили защитник киевского "Динамо" Тараса Михавко и полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Реклама

Состав сборной Украины на стартовые матчи отбора ЧМ-2026

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер"), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – "Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Динамо").

Реклама

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – "Динамо").

Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября "сине-желтые" переберутся во Вроцлав, где 5 сентября на "Тарчинский Арена Вроцлав" будут принимать Францию.

Выездной матч с Азербайджаном подопечные Реброва сыграют 9 сентября.

Кроме Франции и Азербайджана, соперником сборной Украины в отборочной группе ЧМ-2026 будет Исландия.

Реклама

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.