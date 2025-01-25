Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Гонка состоится 26 января, в 13:05 по киевскому времени.

Сборная Украины определилась с составом на женскую эстафету шестого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце.

Как сообщает Суспільне Спорт, украинская команда побежит гонку в следующем составе: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

Гонка состоится в воскресенье, 26 января, начало – в 13:05 по киевскому времени.

Отметим, что завершится этап в Антгольце 26 января мужской гонкой преследования, которая начнется в 15:45 по киевскому времени. Украину будут представлять Дмитрий Пидручный (5-я стартовая позиция по итогам спринта) и Антон Дудченко (36-я).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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