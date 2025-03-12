Сборная Украины назвала составы на короткие индивидуальные гонки Кубка мира по биатлону в Поклюке

Сборная Украины определилась с составами на короткие индивидуальные гонки восьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25, который состоится в словенской Поклюке.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Женскую короткую "индивидуалку" от Украины побегут Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Александра Меркушина и Дарина Чалык.

В аналогичной мужской дисциплине нашу страну представят Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Обе гонки состоятся в четверг, 13 марта. Ими откроется этап в Поклюке. Женщины выйдут на старт в 12:30, а мужчины – в 16:15 по киевскому времени.

Этап в Поклюке продлится с 13 по 16 марта. Кроме коротких "индивидуалок", в соревновательную программу также включены масс-старты и смешанные эстафеты. Полное расписание гонок доступно на нашем сайте.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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