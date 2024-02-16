Сборная Украины назвала составы на женскую и мужскую эстафеты ЧМ-2024 по биатлону

Обе эстафетные гонки состоятся в субботу, 17 февраля.
Сборная Украины определилась с составами на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира по биатлону 2024 года, который проходит в чешском Нове-Место.
Об этом Суспильне Спорт сообщили тренеры украинских команд Николай Зоц и Юрай Санитра.
Состав сборной Украины на женскую эстафету: Ирина Петренко – Юлия Джима – Анастасия Меркушина – Кристина Дмитренко.
Состав сборной Украины на мужскую эстафету: Артем Прима – Дмитрий Пидручный – Денис Насыко – Антон Дудченко.
Обе эстафеты состоятся в субботу, 17 февраля. Старт женской гонки запланирован на 14:45, а мужской – на 17:30 по киевскому времени.
Добавим, что в воскресенье, 18 февраля, программа ЧМ-2024 по биатлону завершится масс-стартами.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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