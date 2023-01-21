Сборная Украины назвала составы на женскую и мужскую эстафеты на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Обе гонки состоятся в воскресенье, 22 января.
Стало известно, кто представит сборную Украины в женской и мужской эстафетах на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в итальянском Антхольце.
Стартовые составы "сине-желтых" можно увидеть на сайте biathlon.com.ua.
Состав женской сборной Украины: Анна Кривонос – Юлия Джима – Елена Билосюк – Анастасия Меркушина.
Состав мужской сборной Украины: Артем Прима – Денис Насыко – Богдан Цымбал – Антон Дудченко.
Обе гонки состоятся в воскресенье, 22 января. Женская эстафета начнется в 12:45, а мужская – в 15.30 по киевскому времени. Ими завершится итальянский этап Кубка мира по биатлону.
Напомним, сразу после этого этапа Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде запланирован чемпионат Европы по биатлону. Континентальное первенство состоится с 23-го по 29 января.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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