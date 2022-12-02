Сборная Украины назвала стартовые составы на первые спринтерские гонки сезона

Поучаствовать в гонках не смогут Подручный и Джима.
В субботу, 3 декабря, в финском Контиологте первый этап Кубка мира по биатлону продолжится спринтерскими гонками среди мужчин и женщин.
Украину в этих гонках представят пятеро биатлонистов и четыре биатлонистки. К концу этапа выбыли Дмитрий Пидручный, у которого обострились проблемы с коленом, а также Юлия Джима, получившая положительный тест на коронавирус.
Мужская сборная Украины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Денис Насыко.
Женская сборная Украины: Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.
Мужской спринт начнется в 11:45 по киевскому времени, женский – в 14:45.
Посмотреть гонки можно на платформе Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев.
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