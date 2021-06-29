Сборная Украины назвала стартовый состав на историческую битву плей-офф Евро-2020 со Швецией

Сборная Украины назвала стартовый состав на историческую битву плей-офф Евро-2020 со Швецией

Андрей Шевченко определился с 11 футболистами, которые с первых минут выйдут на поле в Глазго.

Сборные Украины и Швеции объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Чемпионата Европы-2020, который сегодня, 29 июня, состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго.

Украина: Бущан, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, К. Ульссон, Кулусевски, Даниэльсон

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте

Поединок Швеция - Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг первого в истории поединка украинской сборной в плей-офф Чемпионатов Европы.

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Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Ранее ТСН Проспорт писал, как звезды спорта и шоу-бизнеса вдохновляют сборную Украины на матч со Швецией.

Евро-2020: футбольная сборная Украины впервые в истории сыграет в матче 1/8 финала чемпионата Европы

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