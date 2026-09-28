- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 597
- Время на прочтение
- 2 мин
Сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций против Грузии
Поединок в Тбилиси начнется в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.
По сравнению с предыдущим поединком против Венгрии главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера сделал в стартовом составе своей команды сразу 10 изменений.
Среди тех, кто выходил со старта на встречу с венграми, против грузин с первых минут будет играть только форвард Владислав Ванат.
Украина: Трубин — Бондарь, Сарапий, Михавко, Михайличенко — Назарина, Пихаленок, Зубков, Хлань — Ванат, Пономаренко
Запасные: Ермаков, Ризнык, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Сикан, Цыганков, Велетень, Очеретько, Матвиенко
Матч Грузия — Украина состоится в понедельник, 28 сентября, в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Грузия — Украина.
Украина и Грузия проводят нынешний розыгрыш Лиги наций в группе 2 Дивизиона B, где их соперниками также являются Венгрия и Северная Ирландия. В стартовом туре Украина на выезде одолела Венгрию (1:0), а Северная Ирландия в гостях вырвала победу над Грузией (1:0).
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.