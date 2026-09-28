Сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций против Грузии

Матвей Пономаренко / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.

По сравнению с предыдущим поединком против Венгрии главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера сделал в стартовом составе своей команды сразу 10 изменений.

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Среди тех, кто выходил со старта на встречу с венграми, против грузин с первых минут будет играть только форвард Владислав Ванат.

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Украина: Трубин — Бондарь, Сарапий, Михавко, Михайличенко — Назарина, Пихаленок, Зубков, Хлань — Ванат, Пономаренко

Запасные: Ермаков, Ризнык, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Сикан, Цыганков, Велетень, Очеретько, Матвиенко

Матч Грузия — Украина состоится в понедельник, 28 сентября, в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Грузия — Украина.

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Украина и Грузия проводят нынешний розыгрыш Лиги наций в группе 2 Дивизиона B, где их соперниками также являются Венгрия и Северная Ирландия. В стартовом туре Украина на выезде одолела Венгрию (1:0), а Северная Ирландия в гостях вырвала победу над Грузией (1:0).

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.

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