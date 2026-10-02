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Сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций с Северной Ирландией
Поединок в Трнаве начнется в 21:45 по киевскому времени.
Сборная Украины по футболу определила стартовый состав на матч третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Украина: Ризнык — Бондарь, Забарный, Сарапий, Матвиенко — Бражко, Очеретько, Судаков, Цыганков — Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Ермаков, Трубин, Крупский, Михавко, Пономаренко, Шапаренко, Сикан, Варфоломеев, Назаренко, Назарина, Зубков, Краснопир
Матч Украина — Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами наша сборная вынуждена проводить домашние поединки за пределами Украины.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.
Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.
Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.