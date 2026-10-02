Сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций с Северной Ирландией

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / © УАФ

Реклама

Сборная Украины по футболу определила стартовый состав на матч третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Реклама

Украина: Ризнык — Бондарь, Забарный, Сарапий, Матвиенко — Бражко, Очеретько, Судаков, Цыганков — Ярмоленко, Яремчук

Реклама

Запасные: Ермаков, Трубин, Крупский, Михавко, Пономаренко, Шапаренко, Сикан, Варфоломеев, Назаренко, Назарина, Зубков, Краснопир

Матч Украина — Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами наша сборная вынуждена проводить домашние поединки за пределами Украины.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.

Реклама

Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.

Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.

Реклама

Новости партнеров