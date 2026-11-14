Сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций с Северной Ирландией

Роман Яремчук / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу назвала стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Очеретько, Ярмолюк, Кащук, Судаков, Сикан, Яремчук

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Запасные: Ермаков, Ризнык, Крушинский, Михавко, Крупский, Варфоломеев, Назарина, Андриевский, Довбик, Ванат, Синчук, Краснопир

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Матч Северная Ирландия — Украина состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Северная Ирландия — Украина.

Команды уже встречались в третьем туре 2 октября, когда украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли со счетом 0:3.

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что два футболиста не помогут сборной Украины в матче Лиги наций против Северной Ирландии.

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