Сборная Украины назвала стартовый состав на матч отбора ЧМ-2026 против Франции

Артем Довбик / © Associated Press

Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на первый матч в рамках квалификации чемпионата мира-2026 против команды Франции.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Ярмолюк, Калюжный, Судаков – Зубков, Гуцуляк, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михавко, Сваток, Бондарь, Ванат, Шапаренко, Очеретько, Михайличенко, Волошин, Бондаренко, Назаренко

Матч Украина - Франция состоится в пятницу, 5 сентября, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Франция.

В другом матче стартового тура группы D встретятся команды Исландии и Азербайджана.

После игры с французами команда Сергея Реброва во вторник, 9 сентября проведет выездной поединок с Азербайджаном в Баку. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.