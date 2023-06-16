Сборная Украины назвала стартовый состав на матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч 3-го тура отбора на Евро-2024 против команды Северной Македонии, который состоится сегодня, 16 июня, в Скопье на стадионе "Тоше Проески".

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Мудрик, Довбик

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Буяльский, Конопля, Игнатенко, Зубков

Также стал известен стартовый состав команды Северной Македонии.

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония – Украина с видео всех голов и лучших моментов доступна на нашем сайте.

Эта игра станет первой официальной для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Ранее наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.

Напомним, для "сине-желтых" это будет вторая игра в отборе на континентальное первенство. В конце марта на старте квалификации к Евро-2024 украинцы под руководством Руслана Ротаня проиграли Англии (2:0) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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