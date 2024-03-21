Сборная Украины назвала стартовый состав на матч плей-офф отбора к Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Гуцуляк, Ванат, Яремчук

1️⃣1️⃣ Our strong eleven pic.twitter.com/8mfA0mcCVO – Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 21, 2024

Также стал известен стартовый состав соперника команды Сергея Реброва.

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Крунич, Цимирот, Демирович, Джеко

Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Гусейнбашич, Аднан Ковачевич, Муякич, Башич, Варешанович, Рахманович, Пьянич, Превляк, Табакович

Стартовый свисток матча Босния и Герцеговина – Украина прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина доступна на нашем сайте.

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Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

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Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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