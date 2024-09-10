Сборная Украины назвала стартовый состав на матч против Чехии в Лиге наций

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Чехии, который состоится сегодня, 10 сентября, на "Эден Арене" в Праге.

Украина: Трубин, Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Мудрик, Ванат

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Бондарь, Таловеров, Кабаев, Малиновский, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихалонок.

Также назван стартовый состав чешской сборной на игру против Украины.

Чехия: Коварж, Витик, Крейчи, Зелены, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черны, Горы, Шулц

Запасные: Задражил, Маркович, Зима, Гранач, Гложек, Шик, Чванчар, Кушей, Калвах, Лингр, Крал

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Чехия – Украина доступна на нашем сайте.

В новом розыгрыше Лиги наций команда Сергея Реброва выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовом туре Украина проиграла Албании (1:2), а Грузия уничтожила Чехию (4:1).

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