Сборная Украины назвала стартовый состав на матч против Мальты в отборе к Евро-2024

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на поединок 4-го тура отбора на Евро-2024 против Мальты.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров провел значительную ротацию по сравнению с предыдущими играми против Германии и Северной Македонии.

Так, на скамейке запасных остались Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виталий Миколенко и Александр Тымчик.

Вместо них с первых минут на поле выйдут Руслан Малиновский, Владислав Ванат, Сергей Кривцов и Ефим Конопля.

Украина: Трубин, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Конопля, Степаненко, Малиновский, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Ванат

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Сидорчук, Мудрик, Довбbк, Буяльский, Миколенко, Тымчик, Игнатенко, Зубков

Матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня, в словацкой Трнаве на Стадионе Антона Малатинского. Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Мальта доступна на нашем сайте.

Для нашей сборной это будет третий матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее украинцы проиграли Англии и совершили суперкамбэк и победили Северную Македонию.

После двух сыгранных матчей сборная Украины набрала 3 очка в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует Англия (9 баллов), выигравшая три поединка подряд на старте квалификации. Италия и Северная Македония также набрали по 3 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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