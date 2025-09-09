Сборная Украины назвала стартовый состав на матч с Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Александр Зинченко / © УАФ

Сборная Украины назвала стартовый состав на второй матч группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу против команды Азербайджана, который состоится сегодня, 9 сентября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Калюжный, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Зубков – Ванат

Запасные: Бущан, Ризнык, Михавко, Сваток, Бондарь, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко

Матч Азербайджан – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.