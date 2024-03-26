Сборная Украины назвала стартовый состав на матч с Исландией в финале отбора к Евро-2024

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против команды Исландии, который состоится 26 марта на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве.

По сравнению с полуфинальной игрой плей-офф против Боснии и Герцеговины главный тренер "сине-желтых" Сергей Реброва сделал три изменения в стартовом составе: с первых минут на поле выйдут Виктор Цыганков, Руслан Малиновский и Роман Яремчук, а вот Александр Зубков, Александр Зинченко и Артем Довбик остались на скамейке для запасных.

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко, Малиновский, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Зубков, Ванат, Довбик

lineup for the Iceland



3️⃣ изменения compared to previous game pic.twitter.com/q8GpIl2Yfn — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) 26 марта, 2024

Также стал известен стартовый состав исландцев на игру против сборной Украины.

Исландия: Вальдимарссон, Паульсон, Ингасон, Гретарссон, Тораринсон, Й. Гудмундссон, Харальдсон, Траустасон, Торстейнссон, А. Гудмундссон, Гудйонсен

Запасные: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, Виллумссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, Хлинссон

Стартовый свисток матча Украина – Исландия прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия доступна на нашем сайте.

Читайте также: Украина – Исландия: где смотреть финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024

Победитель матча Украина – Исландия получит путевку на финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Читайте также:

Украина – Исландия: ставки букмекеров на решающий матч плей-офф отбора к Евро-2024

Ребров рассказал, готов ли Цыганков помочь сборной Украины в матче с Исландией за выход на ЧЕ

"Возможно, это сыграет нам на руку": тренер сборной Исландии оценил шансы своей команды против Украины