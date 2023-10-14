Сборная Украины назвала стартовый состав на матч с Северной Македонией в отборе на Евро-2024

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч 7-го тура отбора на Евро-2024 против Северной Македонии.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик.

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльский, Назарина, Пихаленок, Ванат, Караваев.

Также стал известен стартовый состав македонцев на игру с Украиной.

Северная Македония: Димитриевски – Манев, Серафимов, Муслиу – Ашковски, Элези, Атанасов, Алиоски – Барди – Миовски, Эльмас.

Запасные: Алексовски, Шишковски, Ильязовски, Адеми, Трайковски, Чурлинов, Дорьев, Димоски, Митровски, Алими, Ристовски, Тодоровски.

Матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, на стадионе "Epet Arena" в Праге. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония доступна на нашем сайте.

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

К слову, после матча с македонцами подопечные Реброва 17 октября на выезде встретятся с Мальтой в рамках 8-го тура отбора Евро-2024.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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