Сборная Украины назвала стартовый состав на первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии

Поединок состоится 20 марта в испанской Мурсии, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на первый матч плей-офф против Бельгии за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Украина: Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Калюжный, Шапаренко, Цыганков, Судаков, Яремчук

Запасные: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Сыч, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко

Стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии / Фото: УАФ

Матч Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта, в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия доступна на нашем сайте.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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