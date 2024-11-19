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Сборная Украины назвала стартовый состав на решающий матч Лиги наций против Албании

Сборная Украины назвала стартовый состав на решающий матч Лиги наций против Албании

Сборная Украины по футболу / Фото: Associated Press

Поединок в Тиране начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Албании, который состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе "Air Albania" в Тиране.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Зинченко, Судаков, Мудрик, Гуцуляк, Яремчук

Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Бражко, Шапаренко, Крыськив, Назаренко, Ярмолюк, Зубков, Довбик

Также стал известен стартовый состав албанцев на матч против Украины.

Албания: Стракоша, Баллиу, Исмайли, Аети, Митай, Асллани, Рамадани, Лачи, Асани, Даку, Мучи

Запасные: Кастрати, Шерри, Хисай, Мерсинай, Туци, Н. Байрами, Узуни, Михай, Сефери, Муя, Ходжа, Абраши

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Албания – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги B, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / © flashscore.ua
Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

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В то же время "сине-желтые" продолжают претендовать на вторую позицию попадания в плей-офф за право повыситься в классе. Для этого Украине необходимо победить Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

Ранее сообщалось, что Ребров начал пресс-конференцию перед игрой с Албанией с того, что выступил с заявлением о массовых обстрелах украинских городов российскими оккупантами.

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