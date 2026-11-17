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Сборная Украины назвала стартовый состав на решающий матч Лиги наций против Грузии
Поединок в словацком городе Кошице начнется в 21:45 по киевскому времени.
Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.
Украина: Ризнык, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Ярмолюк, Синчук, Судаков, Краснопир, Сикан.
Матч Украина — Грузия состоится во вторник, 17 ноября, на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Грузия.
Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и, как и Грузия (2 балла), досрочно лишилась шансов повыситься в элитный дивизион, на что претендуют Северная Ирландия (11 пунктов) и Венгрия (10 очков).
В очном поединке заключительного тура между украинцами и грузинами на кону будет стоять сохранение прописки в дивизионе B. Чтобы финишировать на третьем месте и выполнить эту задачу, подопечным Андреа Мальдеры необходимо не проиграть Грузии.
В то же время, даже в случае поражения и последней строчки в группе "сине-желтые" не понизятся сразу в классе, а будут играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.
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