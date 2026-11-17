Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.

Украина: Ризнык, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Ярмолюк, Синчук, Судаков, Краснопир, Сикан.

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Матч Украина — Грузия состоится во вторник, 17 ноября, на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Грузия.

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и, как и Грузия (2 балла), досрочно лишилась шансов повыситься в элитный дивизион, на что претендуют Северная Ирландия (11 пунктов) и Венгрия (10 очков).

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В очном поединке заключительного тура между украинцами и грузинами на кону будет стоять сохранение прописки в дивизионе B. Чтобы финишировать на третьем месте и выполнить эту задачу, подопечным Андреа Мальдеры необходимо не проиграть Грузии.

В то же время, даже в случае поражения и последней строчки в группе "сине-желтые" не понизятся сразу в классе, а будут играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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