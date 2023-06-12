Сборная Украины назвала стартовый состав на товарищеский матч против Германии

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на контрольный поединок против Германии, который сегодня, 12 июня, состоится на арене "Везерштадион" в Бремене.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Мудрик, Судаков, Степаненко, Цыганков, Ярмоленко, Довбик

Запасные: Лунин, Бущан, Соболь, Сваток, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Игнатенко, Конопля, Пихаленок, Зубков

Сборная Германии также объявила стартовый состав на игру против Украины.

Германия: Трапп, Раум, Рюдигер, Гинтер, Шлоттербек, Вольф, Киммих, Горецка, Брандт, Сане, Фулькруг

Матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.

Это будет 1000-й поединок в истории немецкой национальной команды. Также этот матч станет дебютным для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Украина с видео всех голов и лучших моментов доступна на нашем сайте.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Германия, автоматически попавшая на Евро-2024 как страна-хозяйка финального турнира, после поединка с украинцами 16 июня проведет товарищескую игру с Польшей, а 20 июня спарринг с Колумбией.

Ранее сообщалось, что Ребров высказался о товарищеском матче с Германией.

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