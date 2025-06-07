Сборная Украины назвала стартовый состав на товарищеский матч с Канадой

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на матч против команды Канады на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

Украина: Трубин – Тымчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко – Зинченко, Калюжный, Шапаренко – Цыганков, Яремчук, Судаков

Поединок Канада – Украина состоится в субботу, 7 июня, на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Канада – Украина.

После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" посоревнуются с Новой Зеландией. Начало встречи – в 23:50 по киевскому времени.

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.