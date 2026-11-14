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Категория
Проспорт
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Сборная Украины назвала заявку на матч Лиги наций против Северной Ирландии

В заявку "сине-желтых" на игру с североирландцами вошли 23 футболиста.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Сборная Украины по футболу определилась с заявкой на матч пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В заявку "сине-желтых" на игру с североирландцами вошли 23 футболиста. Вне списка остались защитник Валерий Бондарь, полузащитник Николай Шапаренко и вингер Александр Назаренко.

Заявка сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко ("Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба — "Полесье"), Илья Крупский ("Харьков"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — "Шахтер"), Александр Андриевский ("Полесье"), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах", Азербайджан).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Полесье"), Даниил Сикан ("Андерлехт", Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Довбик ("Болонья", Италия).

Матч Северная Ирландия — Украина состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Северная Ирландия — Украина.

Команды уже встречались в третьем туре 2 октября, когда украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли со счетом 0:3.

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что два футболиста не помогут сборной Украины в матче Лиги наций против Северной Ирландии.

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