- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Сборная Украины назвала заявку на товарищеский матч с Новой Зеландией
Поединок состоится 10 июня, начало – в 23:50 по киевскому времени.
Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч с командой Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров в поединке с новозеландцами сможет рассчитывать для 24 игроков.
Заявка сборной Украины на матч с Новой Зеландией
Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Александр Мартынюк, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зинченко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Иван Калюжный, Алексей Гуцуляк, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виктор Цыганков, Артем Бондаренко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Николай Михайленко, Егор Назарина.
Форвард: Роман Яремчук.
Поединок Новая Зеландия – Украина состоится во вторник, 10 июня, на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 23:50 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Новая Зеландия – Украина .
Для "сине-желтых" это будет последний из двух поединков в рамках Canadian Shield-2025. В первом матче команда Реброва 7 июня проиграла сборной Канады (2:4).
Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.