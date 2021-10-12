Сборная Украины не удержала победу над Боснией и Герцеговиной в лобовом матче отбора ЧМ-2022

Сборная Украины не удержала победу над Боснией и Герцеговиной в лобовом матче отбора ЧМ-2022

Команда Александра Петракова смогла забить первой, но пропустила в ответ после перерыва.

Сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года, который состоялся 12 октября. Битва на "Арене Львов" завершилась со счетом 1:1.

Подопечные Александра Петракова вышли вперед на 15-й минуте. Виктор Цыганков получил пас за спины защитникам и прострелил на дальнюю штангу, где Андрей Ярмоленко замкнул в одно касание.

Для Ярмоленко это забитый мяч стал 44-м за 104 поединка в составе сборной Украины. Вингер "Вест Хэма" идет на 2-м месте в списке лучших бомбардиров украинской сборной - лидирует Андрей Шевченко (48 голов в 111 матчах).

До перерыва "сине-желтые" дважды могли увеличить свое преимущество, но Александр Тымчик не реализовал выход один на один с голкипером, а Цыганков не попал в угол, пробивая головой.

Боснийцы также имели свои моменты, но долго не могли превратить их в гол. Во втором тайме Тымчик снова вырвался на свидание с вратарем соперника, однако и на этот раз защитнику "Динамо" не хватило точности. Гости ответили мощным выстрелом Эдина Джеко из-за пределов штрафной, который в прыжке потянул Пятов. И все же, украинцы не удержали победный результат.

Босния и Герцеговина отыгралась на 77-й минуте. Анела Ахмедходжича забыли на дальней штанге. Он получил передачу и пробил в дальний угол ворот Андрея Пятова - 1:1.

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Возглавляет группу сборная Франции, после шести поединков набрала 12 пунктов.

"Сине-желтым" осталось сыграть последний матч в отборочной группе на мундиаль - 16 ноября команда Петракова уже на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций-УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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