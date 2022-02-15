Сборная Украины не выступит на юниорском чемпионате мира по биатлону из-за отказа посольства США в открытии виз

Сборная Украины не выступит на юниорском чемпионате мира по биатлону из-за отказа посольства США в открытии виз

Соревнования стартуют 23 февраля, однако "сине-желтых" на них не будет.

Сборная Украины по биатлону не выступит на юниорском чемпионате мира.

Об этом в комментарии для Biathlon.com.ua сообщил государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев.

Отмечается, что причина пропуска соревнований "сине-желтых" — отказ посольством США в выдаче виз для всего тренерского и обслуживающего состава команды. По словам Колупаева, причина такого решения вынужденная и носит юридический характер. Тренер рассказал, что сборная Украины не успела получить визы для участия в турнире. Визы для участия в юниорском чемпионате мира успели получить только биатлонисты.

"У нас было два варианта подачи заявки на визы – стандартная по правилам американского посольства в ноябре, и срочная – в январе. В ноябре мы не могли оформить визы по двум причинам. Во-первых, поскольку мероприятие – в феврале 2022 года, то с бюджета 2021 года мы не имели возможности получить финансирование. Вторая причина — в ноябре у нас еще не был известен состав спортсменов, которые должны были принять участие в чемпионате. Поэтому мы подавали срочную заявку на получение виз".

Колупаев утверждает: в условиях пандемии коронавируса правила подачи виз для тренеров изменились, и потому их не успели оформить.

"Но здесь не в нашу пользу сыграли новые правила, которые недавно начали действовать в условиях пандемии. Обычно для спортивных мероприятий, когда едет команда с единственной целью и единым составом, заявка была коллективной. И тогда команде назначался один день, когда все спортсмены и тренеры приезжали в посольство для оформления виз, но в этот раз в подаче такой групповой заявки нам отказали – пришлось каждого спортсмена и тренера подавать отдельно.

Начали мы это делать в начале января. И если всем спортсменам удалось получить 10-летние визы, то всем тренерам, сервисменам и медицинскому персоналу собеседование в посольстве так и не назначили, мотивируя это тем, что такое представление заявки для тренеров не соответствует правилам срочной поездки. Попросили помощь со стороны американской федерации, пытались также решить этот вопрос с привлечением Министерства иностранных дел Украины, но и тот, и другой путь не привели, к сожалению, к положительному решению вопроса", — подытожил Колупаев.

Добавим, что юниорский чемпионат мира – самый главный старт для молодых биатлонистов в сезоне 2021/22. До этого украинские биатлонисты выступили на трех этапах юниорского Кубка IBU, а также на юниорском чемпионате Европы.

Юниорский чемпионат мира пройдет 23 февраля – 2 марта в Солт-Лейк-Сити (США). В рамках соревнований пройдут 16 гонок – по восемь в юношеской и юниорской категориях;

Украина в последний раз выигрывала награды на юниорском чемпионате мира в 2019 году. Тогда Екатерина Бех стала чемпионкой в спринту и гонке преследования. В сезоне 2021/22 Украина выиграла три медали на этапах юниорского Кубка IBU.

Читайте также:

Биатлон на Олимпийских играх-2022: полный календарь, расписание всех гонок

Звездная норвежская биатлонистка завершила выступления на ОИ-2022, она дважды чуть не потеряла сознание во время гонок

Олимпиада-2022: кто из украинцев отобрался в мужской и женский масс-старты по биатлону