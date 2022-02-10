Сборная Украины не выйдет на старт в командном турнире на ОИ-2022: что произошло

Сборная Украины не выйдет на старт в командном турнире на ОИ-2022: что произошло

В ее составе выступает олимпийский чемпион.

Сборная Украины по фристайлу не выступит в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Отметим, что причиной снятия "сине-желтых" с турнира является положительный тест на коронавирус сразу у трех спортсменов из этой команды – Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Украина отправилась на Олимпиаду-2022 в составе пяти лыжных акробатов – действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка, а также Анастасии Новосад и Ольги Полюк. Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.

Командный турнир по лыжной акробатике впервые попал в программу Олимпийских игр. Украина стала одной из восьми сборных, отобравшейся на Олимпиаду в Пекине по этой дисциплине. Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. В стартовом листе на командный турнир всего шесть команд — Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.