Сборная Украины не является фаворитом на выход на ЧМ-2022 через плей-офф — аналитики

Сборная Украины не является фаворитом на выход на ЧМ-2022 через плей-офф — аналитики

"Сине-желтые" в этом списке только третьи.

Эксперты не слишком верят в то, что сборная Украины сможет занять второе место в отборочном раунде к Чемпионату мира-2022.

Так, аналитики портала Gracenote Live поставили подопечных Александра Петракова на третье место группы, давая им на проход в плей-офф за право сыграть на мировом первенстве 35,33% .

Фаворитом у специалистов, в свою очередь, является Босния и Герцеговина с 42,88%. Чуть больше 21% отдают сборной Финляндии. Интересно, что в этом списке оказалась и сборная Франции. На то, что "Ле Блэ" опустится на второе место, дают всего 0,7%.

‍ — Сохранение команды, которая работает в WCQ2022 qualifying groups (UEFA DF)



D: Bosnia & Herzegovina (42.88%), Украина (35,33%), Финляндия (21,09%), Франция (0,7%).



E: Wales (86.05%) в Чехия (13.26%) в Belgium (0.69%)



F: Скотланд (97.2%) в Israel (2.8%) — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 11, 2021

Отметим, что сборная Украины готовится к товарищескому поединку против Болгарии, который начнется 11 ноября в 19:30 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Через пять дней (16 ноября, прим.) "сине-желтые" проведут судьбоносный матч в отборе к ЧМ-2022. На выезде команда Петракова померяется силами именно с Боснией и Герцеговиной. Именно в этом матче и может решиться, кто займет второе место в группе.

Читайте также: Отбор на ЧМ-2022: группы и турнирные таблицы

Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами разместились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, после шести поединков набравшая 12 пунктов;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября – 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Ранее аналитики Gracenote Live повысили шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2022.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку