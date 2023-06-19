Сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора к Евро-2024 против Мальты

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с футболистами, которые могут выйти на поле в поединке 4 тура отбора на Евро-2024 против команды Мальты.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Трнаве, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Кроме того, ранее травмы получили Валерий Бондарь и Александр Пихаленок.

Заявка сборной Украины на матч против Мальты

Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский

Форварды: Владислав Ванат, Артем Довбик

Матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня, в словацкой Трнаве на Стадионе Антона Малатинского. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Мальта доступна на нашем сайте.

Для нашей сборной это будет третий матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее украинцы проиграли Англии и совершили суперкамбэк и победили Северную Македонию. Поединок с македонцами стал дебютной официальной игрой Реброва во главе "сине-желтых".

После двух сыгранных матчей сборная Украины набрала 3 очка в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует Англия (9 баллов), выигравшая три поединка подряд на старте квалификации. Италия и Северная Македония также набрали по 3 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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