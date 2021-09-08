Сборная Украины обнародовала заявку на матч против Чехии: кто в нее попал

Сборная Украины обнародовала заявку на матч против Чехии: кто в нее попал

Игра в Пльзене начнется 8 сентября в 21:45.

Тренерский штаб сборной Украины определился с футболистами, которые могут выйти на поле в товарищеском матче против команды Чехии, который состоится 8 сентября в Пльзене.

В заявку "сине-желтых" на поединок против чехов Александр Петраков включил 19 футболистов, которые находятся в лагере национальной команды.

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Заявка сборной Украины на матч с Чехией (по номерам)

1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Ефим Конопля, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Евгений Макаренко, 15. Владислав Кочегрин, 17. Александр Зинченко, 18. Тарас Качараба, 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Сергей Булеца, 23. Дмитрий Ризнык.

Матч Чехия - Украина состоится на стадионе "Дусан Арена" в Пльзене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.

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1 сентября сборная Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 сентября "сине-желтые" в Киеве поделили очки с французами (1:1).

(1:1). Чехи перед матчем с Украиной обыграли Беларусь (1:0) и разгромно проиграли Бельгии (0:3).

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