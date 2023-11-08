Сборная Украины обнародовала заявку на решающий матч отбора Евро-2024 против Италии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор перед заключительным матчем группового этапа отбора на Евро-2024 против команды Италии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в лагерь "сине-желтых" отправятся 26 игроков, среди которых двое дебютантов главной команды страны. Впервые в ряды национальной сборной получили вызов защитники Владислав Дубинчак из киевского "Динамо" и Максим Таловеров, защищающий цвета австрийского ЛАСКа.

Еще четверо исполнителей вошли в резервный список.

Состав сборной Украины на матч против Италии

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба – "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток ("Днепр-1"), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Александр Караваев ("Динамо"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Пихаленок ("Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Даниил Сикан ("Шахтер").

Резервный список: Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Ванат (все – "Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

Национальная команда начнет свой сбор 13 ноября в польском Гданьске. Там "сине-желтые" будут тренироваться до 18 ноября включительно, после чего отправятся в немецкий Леверкузен, где 20 ноября проведут решающий матч квалификации на Евро-2024 против Италии. Победа в этом поединке гарантированно выведет сборную Украины на чемпионат Европы.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Ранее сообщалось, что УЕФА заставляет сборную Украины играть спарринг перед решающим матчем квалификации Евро-2024 против Италии.

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