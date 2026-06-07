Сборная Украины обнародовала заявку на товарищеский матч против Дании

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил заявку "сине-желтых" на товарищеский матч против Дании, который состоится сегодня, 7 июня, в датском городе Оденсе на "Оденсе Стэдиум".

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Дания — Украина.

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Заявка сборной Украины на матч против Дании

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Руслан Нещерет

Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Руслан Малиновский

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвей Пономаренко

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Для "сине-желтых" это будет второй матч под руководством нового главного тренера — Андреа Мальдеры, который заменил на этом посту Сергея Реброва. Итальянский специалист дебютировал во главе украинской сборной 31 мая победой над поляками (2:0) в товарищеском поединке.

Украина и Дания не вышли на чемпионат мира-2026. Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, а датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии.

Так что грядущий спарринг станет для команд подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

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