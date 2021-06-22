Сборная Украины обогатилась более чем на 10 миллионов евро: распределение призовых на Чемпионате Европы-2020

Почти всю эту сумму "сине-желтые" заработали за участие в финальной части.

Сборная Украины завершила выступления на групповом этапе Евро-2020 и ждет результатов матчей заключительного тура в других квартетах, надеясь пробиться в плей-офф с третьего места.

Несмотря на поражение в двух из трех поединков на турнире, команда Андрея Шевченко заработала солидные призовые. Уже сейчас УАФ получит от УЕФА больше 10 миллионов евро за участие и результат "сине-желтых" на первенстве континента.

Если быть точным, то украинская сборная уже заработала 10,75 миллиона евро.

За выход в финальную часть турнира "сине-желтые" получили 9,25 миллиона евро. Кроме того, Украина в группе обыграла Северную Македонию (2:1). Эта победила принесла нашей команде дополнительные 1,5 миллиона евро.

Если же фортуна улыбнется сборной Украины и она все же попадет в 1/8 финала, то получит за это бонус в размере 2 миллиона евро. К слову, общий призовой фонд Евро-2020 составляет 371 миллион евро.

Распределение призовых на Евро-2020:

Победа в матче группового этапа - 1,5 миллиона евро

Ничья в матче группового этапа - 750 тысяч евро

1/8 финала - 2 миллиона евро

1/4 финала - 3,25 миллиона евро

Полуфинал - 5 миллионов евро

Финал - 7 миллионов евро

Победитель - 10 миллионов евро

Сборная Украины в решающем матче за выход из группы проиграла Австрии (0:1) и с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

(0:1) и с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя. Украинская сборная оказалась на грани вылета из континентального первенства. Теперь уже ничего не зависит от команды Шевченко. Остается только ждать, чем закончится борьба за выход в плей-фоф в других группах и надеяться, что "сине-желтым" удастся попасть в четверку лучших команд из шести, занявшие в своих квартетах третьи места.

Евро-2020: сборная Украины еще может выйти в плей-офф

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