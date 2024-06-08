Сборная Украины объявила финальную заявку на Евро-2024: яркое видео

Сергей Ребров определил список игроков национальной команды, которые будут представлять нашу страну на полях Германии.

Стала известна окончательная заявка сборной Украины на финальный турнир Евро-2024.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров на грядущем континентальном первенстве рассчитывает на 26 футболистов.

Список игроков национальной команды, которые будут представлять нашу страну на чемпионате Европы, был опубликован на официальном сайте УАФ.

Кроме того, УАФ пригласила футбольных болельщиков со всей Украины, чтобы они объявили состав нашей сборной на Евро-2024. К объявлению также присоединились украинские военные, волонтеры, парамедики, лидеры мнений, художники и преданные фанаты всех возрастов и профессий.

Состав сборной Украины на Евро-2024

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток ("Днепр -1"), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко ("Полесье").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Украинская сборная на континентальном первенстве сыграет в группе Е, где ее соперниками будут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

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Сборная Украины в четвертый раз выступит на чемпионате Европы по футболу. В 2012 году "сине-желтые" автоматически попали на турнир как одна из стран-хозяек, а в 2016-м и 2020-м пробивались на континентальное первенство через квалификацию.

Наиболее успешным для сборной Украины пока остается Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось в 2021 году. На том турнире наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

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