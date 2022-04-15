Сборная Украины объявила имена футболистов, которые начнут подготовку к плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины объявила имена футболистов, которые начнут подготовку к плей-офф отбора на ЧМ-2022

Легионеры присоединятся к расположению "сине-желтых" уже после завершения сезона.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных на тренировочный сбор национальной команды в Словении, который будет предшествовать решающим матчам отбора на Чемпионат мира-2022.

Как сообщает официальный сайт УАФ, подготовку к полуфинальному поединку плей-офф квалификации на мундиаль против Шотландии начнут 25 игроков украинских клубов.

По предложению УЕФА и по приглашению Футбольного союза Словении, они соберутся 29 апреля в Словении, где будут жить и тренироваться на базе национальной ассоциации этой страны в Горенском регионе.

Отмечается, что украинские легионеры, которые выступают в иностранных чемпионатах, присоединятся к сборной после того, как их клубы закончат сезон.

Дебютные вызовы в национальную команду получили полузащитники Михаил Мудрик из "Шахтера" и Алексей Гуцуляк из "Днепра-1". А вот защитники "Динамо" Александр Тымчик и Никита Бурда не помогут национальной команде из-за травм.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - "Шахтер").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все - "Динамо"), Сергей Булеца ("Заря"), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - "Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").

Поединок Шотландия - Украина должен был состояться 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, но из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину игра была перенесена.

Недавно УЕФА сообщил, что матч состоится 1 июня . Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет выйти на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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